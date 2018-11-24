Ahlat'ta Öğretmenlere Yemek Düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen akşam yemeğinde öğretmenler bir araya geldi.

Ahlat Belediyesi tarafından Ahlat Park AVM'de düzenlenen akşam yemeği öncesinde Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, davete icabet eden öğretmenleri tek tek gezerek günlerini kutladı. Daha sonra Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü M.Emin Korkmaz birer konuşma yaptı. Daha sonra bir konuşma yapan Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban ise, öğretmenleri senede bir gün değil her gün hatırlamak gerektiğini ifade ederek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Yapılan konuşmaların ardından program müzik eşliğinde devam etti. Çıkışta ise Ahlat Belediyesi personelleri tarafından öğretmenlere gül verildi.

Düzenlenen akşam yemeğine Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü M.Emin Korkmaz ile şube müdürleri, bazı kurum amirleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. - BİTLİS