Ahlat'ta Gaziantep rüzgarı esti

28.08.2019 13:43

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt kutlamalarının 948'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe kurduğu oba çadırıyla damga vurdu.



Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı ve Türkiye'nin tapusu olarak nitelendirilen Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü etkinlikleri gerçekleştirildi. 23-26 Ağustos 2019 tarihlerinde Ahlat'ta Çarho Meydanı'nda kurulan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Oba Çadırı'nda Gaziantep'in tarihi, kültürü, turizm alanları, el sanatları ve mutfak kültürü tanıtıldı, misafirlere tadımlık sunumlar yapıldı. Gaziantep Oba Çadırı'na yoğun ilgi gösteren misafirlere; baklava, Antep fıstığı, cevizli sucuk, narlı fıstıklı fitil, tuzlu ve şekerli kahke ikram edildi.



Şark köşesiyle döşenen Oba çadırı içerisine yemeni, bakır ve sedef eserleriyle "Gaziantep Mutfağına" ait yemeklerin bulunduğu tablolar, ziyaretçilerin ilgisini çekti. Gaziantep'in önemli el sanatlarından Bakır ve Sedef İşlemeciliği sanatı icra eden esnaflar, yaptıkları eserleri teşhir etti, sanatın yapım aşamalarını ve tekniklerini misafirlere anlattı.



Etkinlikte, Ahlat Otağı'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu Gaziantep'in yöresel halk oyunları gösterisini sundu. Oba çadırının yan tarafına Gaziantep'in mutfak kültürünün önemli bir parçası olan sebze kurulukları, kuruluk çatısı kuruldu.



Gaziantep Oba Çadırı, Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ahlat Belediye Başkanı Abdülalim Mümtaz Çoban ve birçok bürokratla öğretim üyesi ziyaret etti. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Gaziantep'in sedef işlemeciliği hakkında bilgi alarak sedef işlemeciliğini uygulamalı olarak yaptı.



1071 yılında Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın kurduğu Ahlat Otağı, kurulduğu Çarho mevkisindeki 400 dönümlük alanda üç gün devam eden etkinliklerde vatandaşlar büyük ilgi gösterdi, Kırgız Türklerinin kökbörü, atlı okçuluk, okçuluk, cirit ve güreş müsabakaları yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA