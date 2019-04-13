Ahlat'ta Evi Çöken Aile Yardım Bekliyor

Ahlat ilçesinin Ovakışla beldesinde şiddetli yağış nedeniyle evlerinin bir kısmı çöken 11 nüfuslu Taşdemir ailesi, yardım bekliyor.

Taşdemir ailesi, evlerinin çökmesinin ardından yaşamlarına tek odalı bir inşaatta sürdürüyor.

Baba Zekeriya Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok zor durumda olduklarını söyledi.

Geçici süreliğine İŞKUR istihdamıyla Ovakışla Belediyesinde çalıştığını anlatan Taşdemir, "Seçim akşamı aşırı yağışlar nedeniyle evim çöktü. Şuan mecburen inşaatta kalıyoruz. Gidecek bir yerimiz yok. Bu kadar nüfusumuzla perişan haldeyim. Yetkililerin yardımlarını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA