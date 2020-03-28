Ahlat'ta cadde ve sokaklar koronavirüse karşı ilaçlı suyla yıkandı Ahlat Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını ilaçlı suyla dezenfekte etti.

Ahlat Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını ilaçlı suyla dezenfekte etti. İlçe merkezini ve halkın yoğun kullandığı noktaları ilaçlı suyla yıkayan ekipler, yıkadıkları yerlerde dezenfeksiyon yaptı. Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında cadde ve sokakları yıkadıklarını söyledi. Salgın hastalıklara karşı ilçe genelinde çalışma yaptıklarını belirten Çoban şunları kaydetti: "Toplu taşıma araçları, kamu kuruluşları, alışveriş merkezleri, pazarlar, hastaneler, konferans salonları ve kültür merkezi gibi yoğun kullanılan alanların tamamında dezenfekte çalışması yürüttük. Çalışmalarımıza başladığımız günden bu yana yıkama faaliyetlerini ilaçlı suyla yapıyoruz. İlçemizde şimdilik hamd olsun yapılan çalışmalar olumlu neticeler verdi." Kaynak: AA