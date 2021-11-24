Ahlat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Haberler
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Ahlat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

AA / Serdar Adıyaman - Haberler | Güncel
Ahlat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonundaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Kaymakam Fikret Dağ, tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenlere rahmet diledi.

Aday öğretmenlerin yemin ettiği programda emekli olanlara "Hizmet Şeref Belgesi" verildi.

Program, şiirlerin okunması, oratoryo gösterisi, öykü yarışmasında derece giren öğretmenlere ödüllerinin verilmesi ve müzik dinletisi ile son buldu.

Programa Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

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AA / Serdar Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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