Ahiyan kimdir, nereli? Ahiyan gerçek adı ne, kaç yaşında? Ahiyan ne demek?

Rap dünyasının sevilen isimleri arasına adını yazdıran Ahiyan, İstemem, Cereyan, Kurtulmak, Tersine gibi pek çok şarkısıyla kısa sürede beğeni topladı. Ahiyan kimdir, nereli? soruları araştırılıyor. Yıllardır underground konserler verdiğini söyleyen Ahiyan, 2020 yılının sonlarına doğru konserlerine başladı. Ahiyan kendine has tarzıyla beğeni toplarken Urduca, Arapça gibi şarkıları ve şiirleri sıklıkla dinlediğini belirtiyor ve kendini bu şekilde geliştirdiğini söylüyor. Ahiyan gerçek adı ne?

Ahiyan kimdir? Ahiyan gerçek adı ne, kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor. Osman Cello, No 1, Cihan Tilki gibi isimlerle düet yapan başarılı müzisyen Ahiyan küçük yaşlarından beri müzikle ilgileniyor. Ahiyan kimdir? Ahiyan şarkıları ve parçaları nedir?

AHİYAN NE DEMEK?

Ahiyan isminin anlamı da merak ediliyor. Ahi kardeş anlamına gelmektedir. Ahiyan bu ismi bir fihristte gördüğünü anlatıyor. Ahiyanı Rum'dan kelimesinden esinlenmiştir.

AHİYAN KİMDİR?

13 Şubat 1998 Ağrı doğumlu rap müzik sanatçısı, söz yazarı, beatmaker, aranjör ve solisttir. Gerçek adı Muhammed İkbal Keskin. Bursa'nın önemli isimleriyle çalıştı. 2002'de Bursa'ya yerleşen Ahiyan, 2009'da ilk amatör kaydını aldı.

2012 - İlk beat albümü olan "İmpress"i yayınladı. 2013 - İlk EP albümü olan "Transpoze"yi yayınladı. 2013 - halk müziği ve sanat müziği alanında çeşitli icralarda solist olarak görev aldı. 2014 - ilk kapsamlı albümü olan "88 Tuş"u elden satışa sundu,sonrasında online olarak yayınladı. 2015 - Şehir içinde düzenlenen yarışmalarda,en iyi erkek solist dalında derece edindi. 2016 - İlk video klibi olan "Cereyan"ı yayınladı. 2012 - 2015 sonlarına kadar B.A.S Yapım'da (şimdiki adıyla biaysPRO) çalışmalarını sürdürdü. 2016 - Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya bölümünde üniversite hayatı başladı 2019 - Sony Müzik,Basemode Records Tersine EP yayınlandı. 2019 - Şubat ayında Uşak'taki öğrenimi tamamlamadan son verdi. 2019 - Aynı zaman aralığında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Teknolojileri bölümüne girdi ve Ankara'ya yerleşti.

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