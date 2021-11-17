Ahıskalı Türkleri Atayurdu Kazakistan'da ziyaret etti

Kazakistan Ahıskalı Türkler Derneği'nin Başkanı Novruz Gunyashev tarafından düzenlenen davet, Serkan Mutlu 'nun lezzet danışmanlığını ve kuruculuğunu yaptığı Almatı Çiçek Mangal'da yapıldı. Geceye ev sahipliği yapan Çiçek Mangal, Kazakistan'ın ünlü iş adamları, Ahıskalı Türkler Derneği'nin Yönetim Kurulu, Türkiye'den Mert Öcal ve Dönerci Serkan Usta markasının kurucusu Serkan Mutlu katıldı. Survivor'un ünlü yarışmacısı Mert Öcal ilk defa geldiği Kazakistan'da Ahıskalı Türklerin tarihçesi ve dünya üzerinde Ahıskalı Türklerin nüfusu hakkında bilgi aldı.

Mert Öcal tekrar Kazakistan'da Ahıskalı Türkleri ziyaret edeceğini, onların vatan hasretini ve sürgünün acısını gelecek nesil Ahıskalı Türklere miras bırakmadan, ana vatanlarına dönmeleri için, Kazakistan Ahıskalı Türkler Dernek Başkanı Novruz Gunyashev ile birlikte "Ahıskalı Türkler'i Yaşatma" adına bir sosyal proje başlatacaklarını belirtti. Bu sene Ahıskalı Türkler'in anayurdundan sürgün oluşunun 77. yıldönümü. Gürcistan toprakları üzerinde bulunan Ahıska'dan sürgün olan birçok Ahıskalı Türk ne yazık ki; anayurdundan ayrı yaşıyor. Ahıskalı Türkler'in dünya üzerinde en çok yaşadıkları ülkeler arasında Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Ukrayna ve ABD geliyor.

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