Ahıska sürgününü yaşayan Seyfet dede vefat etti

Seyfet dede arşiv görüntüleri Ahıska'nın canlı tarihi Seyfet Dursunof 96 yaşında Ahıska'da vefat etti.

Seyfet dede arşiv görüntüleri

ARDAHAN - Ahıska'nın canlı tarihi Seyfet Dursunof 96 yaşında Ahıska'da vefat etti.

1924'da Adıgen reyonunun Utgusuban köyünde dünyaya gelen Seyfet Dursunof iki kardeşi asker olarak Rusya ile Almanya savaşında iken 20 yaşında 1944 yılında Ahıska sürgününde diğer Ahıskalılarla beraber sürgün edildi.

23 günlük tren yolculuğundan sonra Özbekistan'a götürüldü. Yıllarca vatan hasreti çektikten sonra eşi ve çocuklarıyla beraber 2005 yılında Gürcistan'ın Gori şehrine geldi. Dört yıl Gori de kaldıktan sonra 2009 yılında Ahıska'ya yerleşti. TİKA tarafından Ahıska'nın Vale şehrinde yapılan evine yerleşti. Yıllar önce eşi vefat eden Seyfet dede çocuklarıyla yaşamaya devam etti. İki yıldır hasta olarak evinde tedavi gören Seyfet dedenin cenazesi cenazesi Ahıska'da ki Müslüman mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM ATAMAN