Ahıska sürgününü yaşayan Seyfet dede vefat etti
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Ahıska sürgününü yaşayan Seyfet dede vefat etti

Ahıska sürgününü yaşayan Seyfet dede vefat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ahıska'nın canlı tarihi Seyfet Dursunof, 96 yaşında Ahıska'da vefat etti.

Ahıska'nın canlı tarihi Seyfet Dursunof, 96 yaşında Ahıska'da vefat etti.

1924'da Adıgen reyonunun Utgusuban köyünde dünyaya gelen Seyfet Dursunof, iki kardeşi asker olarak Rusya-Almanya savaşında iken 1944 yılında Ahıska sürgününde diğer Ahıskalılarla beraber sürgün edildi. 23 günlük tren yolculuğundan sonra Özbekistan'a götürülen ve yıllarca vatan hasreti çeken Dursunof, eşi ve çocuklarıyla beraber 2005 yılında Gürcistan'ın Gori şehrine geldi. Dursunof, 4 yıl Gori'de kaldıktan sonra 2009 yılında Ahıska'ya yerleşti. TİKA tarafından Ahıska'nın Vale şehrinde yapılan evine yerleşen Seyfet dede, yıllar önce eşi vefat edince çocuklarıyla yaşamaya devam etti. İki yıldır hasta olduğu için evinde tedavi gören Seyfet dedenin cenazesi, Ahıska'daki Müslüman mezarlığına defnedildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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