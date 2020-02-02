Ahıska Kadınları Başkanı Agadadiyeva Faya oldu
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Ahıska Kadınları Başkanı Agadadiyeva Faya oldu

Agadadiyeva Faya Zeynul "Ahıska Kadınları" Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı seçildi.

02.02.2020 06:46 | Son Güncelleme: 02.02.2020 06:51
Ahıska Kadınları Başkanı Agadadiyeva Faya oldu

Agadadiyeva Faya Zeynul "Ahıska Kadınları" Başkanı seçildi. Agadadiyeva Faya'nın başkanlığı oybirliğiyle kabul edildi.


10 yıldır "Ahıska Kadınları" STK başkanlığını üstlenen Kassanova görevini Agadadiyeva Faya Zeynul devretti. Görevi boyunca Ahıska kadınları için faydalı çalışmalar gerçekleştiren Gülperi'ye meslektaşları görevi boyunca vermiş olduğu hizmetlerden ve faaliyetlerden dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.


Gülperi Kassanova'ya Almatı Valisi adına Halk Meclisi Sekreterliği tarafından teşekkür mektubu takdim edildi. Ardından Kassanova, Ahıska Türkleri'nin Kazakistan Cumhuriyeti'nde 75 yıl ikamet madalyası ile ödüllendirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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