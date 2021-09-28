Ahırlı Belediyesinin güneş enerji santrali tamamlandı

Konya'nın Ahırlı İlçesinde yapılan güneş enerji santrali (GES) tamamlandı.

Yapımı tamamlanan GES'i İlçe Kaymakamı İbrahim Pelit ve Belediye Başkanı İsa Akgül yerinde inceledi.

Burada konuşan Belediye Başkanı İsa Akgül, 237 KW kapasitesi olan ve yüzde 50 MEVKA hibeli santralin, 2 milyon 400 bin liraya mal olduğunu söyledi.

Enerji santralinin tamamlanmasıyla MEDAŞ'a verilecek enerji karşılığında belediyenin ve sokak lambaları aydınlatma giderlerinin karşılanacağını ifade eden Akgül, "Sayın Kaymakamımız İbrahim Pelit ile santralimizde incelemelerde bulunduk.Santralin kurulmasında desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve MEVKA yetkililerine teşekkür ediyorum."