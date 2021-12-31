Son dakika haberleri! AHIRIN TERASINDA MAHSUR KALAN TOSUNU İTFAİYE KURTARDI - Haberler
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Son dakika haberleri! AHIRIN TERASINDA MAHSUR KALAN TOSUNU İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde ahırındaki ipinden kurtulan 'Kömür' isimli tosun, merdivenleri kullanarak ahırın terasına çıktı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde ahırındaki ipinden kurtulan 'Kömür' isimli tosun, merdivenleri kullanarak ahırın terasına çıktı. Tosun itfaiye ekiplerinin vinciyle indirildi.

Olay saat 20.00 sıralarında Derbent Mahallesi Atıf Erçıkan Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail Engin'e ait 'Kömür' isimli tosun, ahırında bağlı olduğu ipten kurtulup merdivenleri kullanarak ahırın terasına çıktı. Sahibinin uzun uğraşlarına rağmen tosun mahsur kaldığı terastan indirilemeyince itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tosunu mahsur kaldığı terastan vinç yardımıyla indirdi.

Son dakika haberleri! AHIRIN TERASINDA MAHSUR KALAN TOSUNU İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberleri! AHIRIN TERASINDA MAHSUR KALAN TOSUNU İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberleri! AHIRIN TERASINDA MAHSUR KALAN TOSUNU İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberleri! AHIRIN TERASINDA MAHSUR KALAN TOSUNU İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberleri! AHIRIN TERASINDA MAHSUR KALAN TOSUNU İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberleri! AHIRIN TERASINDA MAHSUR KALAN TOSUNU İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberleri! AHIRIN TERASINDA MAHSUR KALAN TOSUNU İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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