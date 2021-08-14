Ahırdan kaçan 2 buzağı 3 gün sonra bulundu

Kilis'in Polateli ilçesinde 2 buzağının ahırdan kaçması sonucu yapılan aramada buzağılar jandarma tarafından 3 gün sonra bulunarak sahibine teslim edildi.

Kilis'in Polateli ilçesinde 2 buzağının ahırdan kaçması sonucu yapılan aramada buzağılar jandarma tarafından 3 gün sonra bulunarak sahibine teslim edildi.

Şeref Koç'a ait Polateli ilçesine bağlı Yeniyapan köyünde ahırdan kaçan 2 buzağının kaçması sonucu durumu jandarmaya bildirdi. Polateli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 günlük arama sonucu 2 buzağını bularak sahibine teslim etti. Şeref Koç, ahırdan kaçan buzağılarını 3 gün sonra bulup kendisine teslim eden Polateli Jandarma Komutanlığına personeline teşekkür ettiğini söyledi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı