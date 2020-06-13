Ahırdan çaldıkları 40 küçükbaş hayvanı satmaya götürürken yakalandılar
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Ahırdan çaldıkları 40 küçükbaş hayvanı satmaya götürürken yakalandılar

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, ahırdan çaldıkları 40 küçükbaş hayvanı satmaya götürürken yakalanan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

13.06.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:35

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, ahırdan çaldıkları 40 küçükbaş hayvanı satmaya götürürken yakalanan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kolukısa Mahallesi'nde, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Hacı Ali Koyuncu, Kurban Bayramı için beslediği 40 küçükbaş hayvanının ahırından çalındığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 gün boyunca yürüttükleri soruşturma neticesinde, şüphelilerin B.A. (45), İ.A. (43), H.Ç. (36), G.Ç. (29), H.Y. (27), T.Y. (40) ve Y.Y. (18) olduğunu belirledi.

Ekipler, fiziki takibin ardından hayvanların satılmak üzere bindirildiği kamyonu durdurdu.

Kamyondaki aramada, çalınan 40 küçükbaş hayvan ile ruhsatsız pompalı av tüfeği, kurusıkı tabanca ve buna ait 17 mermi ele geçirildi. Çalınan koyunlar, başka bir araca nakledilerek sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan 7 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Ahırdan çaldıkları 40 küçükbaş hayvanı satmaya götürürken yakalandılar

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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