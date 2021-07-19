Yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu
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Yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu Mersin'in Tarsus ilçesinde ahırda çıkan yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde ahırda çıkan yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay ilçeye bağlı Kadelli Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İnce Mehmet Ulusoy'a ait ahırda yangın çıktı. Büyükbaş hayvanların bulunduğu ahır birden alev topuna döndü. Ahırı saran yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle ahır kullanılmaz hale geldi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı iddia edildi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu
Yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu
Yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu
Yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu
Yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu
Yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu
Yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu
Yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu
Yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın

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