Ahır çatısı çöktü, facianın kıyısından dönüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahır çatısı çöktü, facianın kıyısından dönüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ahır çatısı çöktü, facianın kıyısından dönüldü

Edinilen bilgilere göre olay Gemerek ilçesine bağlı Eskiçubuk köyünde meydana geldi.

GEMEREK, SİVAS (İHA) - Edinilen bilgilere göre olay Gemerek ilçesine bağlı Eskiçubuk köyünde meydana geldi. Yoğun kar yağışıyla birlikte ağırlığa dayanamayan E.G'ye ait ahırın çatısı çöktü. Göçük altında kalan hayvanları kurtarmak için köy sakinleri ile birlikte çalışmaya başlandı. Sivas İl Özel İdaresi ekiplerine haber verilmesi üzerine ekipler bölgeye gelerek hayvanları kurtarma çalışmasına başladı. Göçük altında kalan 19 hayvan kurtarılırken 1 hayvan telef oldu. Çökme sırasında ahırda kimsenin olmaması ise faciayı önledi. - SİVAS

Ahır çatısı çöktü, facianın kıyısından dönüldü

Ahır çatısı çöktü, facianın kıyısından dönüldü

Ahır çatısı çöktü, facianın kıyısından dönüldü

Ahır çatısı çöktü, facianın kıyısından dönüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Gemerek, Sivas, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title