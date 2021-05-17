Ahiliğe verdiği emekle bilinen Karagüllü, 3. ölüm yıl dönümünde anıldı
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Ahiliğe verdiği emekle bilinen Karagüllü, 3. ölüm yıl dönümünde anıldı

Ahiliğe verdiği emekle bilinen Karagüllü, 3. ölüm yıl dönümünde anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırşehir'de, 'Ahi Baba' lakaplı olarak bilinen Mustafa Karagüllü vefatının 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Kırşehir'de, 'Ahi Baba' lakaplı olarak bilinen Mustafa Karagüllü vefatının 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Ahilikle ilgili çalışmalarıyla tanınan Ahi Baba Mustafa Karagüllü için Kümbetaltı Mezarlığında kabri başında dua edildi. Anma programına, Ak Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ak Parti İl Başkanı Seher Ünsal, CHP İl Başkanı Baran Genç, İyi Parti İl Başkanı Müfit Göçen, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları, esnaf odası başkanları ve sevenleri katıldı.

Mustafa Karagüllü'nün Ahiliğin tanıtımında sayısız katkıları olduğunu belirten Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, "Karagüllü'nün şehrimize katkıları saymakla bitmez. Bizim çalışmalarımız onun yaptıkları yanında az kalır. Vefatının sene-i devriyesinde kabri başında birlik ve beraberlik içerisinde dualar ettik. Onun sevgi tohumları ektiği şehrimizde bu birlik ve beraberliği devam ettirmeyi diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından Mustafa Karagüllü'nün mezarına karanfiller bırakıldı. Program, Ahi Evran-ı Veli Camii ve Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde mevlit okutularak Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından ikramlıklar dağıtılmasıyla sona erdi. - KIRŞEHİR

Ahiliğe verdiği emekle bilinen Karagüllü, 3. ölüm yıl dönümünde anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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