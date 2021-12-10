AHENK Projesi kapsamında Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR; Manavgat Fatma Temel Turhan Anadolu Lisesinde düzenlen kitap okuma etkinliğine katıldı.
AHENK Projesi kapsamında Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR; Manavgat Fatma Temel Turhan Anadolu Lisesinde düzenlen kitap okuma etkinliğine katıldı.
MANAVGAT, ANTALYA (Habermetre) - AHENK Projesi kapsamında Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR; Manavgat Fatma Temel Turhan Anadolu Lisesinde düzenlen kitap okuma etkinliğine katıldı. Sonrasında İdareci ve öğretmenlerimizle proje hususunda istişarede bulundu.
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