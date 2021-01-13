Ahat Andican kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Ahat Andican nereli? Hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ahat Andican izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ahat Andican kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Ahat Andican nereli? Hayatı ve biyografisi!

PROF. DR. AHAT ANDİCAN KİMDİR?

Abdul Ahat Andican (d. 1 Nisan 1950, Afganistan), Türk doktor, siyasetçi ve yazar.Prof. Dr. Ahat Andican ilk, orta ve lise öğrenimini Akşehir'de tamamladı. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini ve İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde akademik kariyerine başladı. 1980'de uzman, 1984'te doçent ve 1991 yılında genel cerrahi profesörü oldu. Türk Dünyası ve Türk Dış Politikası üzerine çalışmalar yaptı. Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ilişkilerinin kurulmasında görev aldı. Bu alanda yayımlanmış 3 kitabı ve yüzlerce makalesi vardır. 2005 yılında üniversiteye geri döndü. 2011 yılından itibaren Genelkurmay Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde, 2015 yılından itibaren Millî Savunma Üniversitesinde Kafkasya ve Orta Asya Jeopolitiği üzerine ders verdi. 2003-2016 yılları arasında Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği yaptı.

20 ve 21. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 55. T.C. Hükûmetinde Devlet Bakanı ve Hükûmet Sözcüsü olarak görev aldı. Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonlarında üyelik yaptı. 2000-2002 yıllarında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde Türkiye'yi temsil etti.

İngilizce, Fransızca, Özbekçe bilen Andican, evli ve 2 çocuk babasıdır.