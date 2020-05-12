Ah Nerede filmi konusu nedir? Ah Nerede oyuncuları ve Ah Nerede özeti!
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Ah Nerede filmi konusu nedir? Ah Nerede oyuncuları ve Ah Nerede özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ah Nerede filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ah Nerede konusu, özeti ve Ah Nerede oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ah Nerede filminin detayları…

Ah Nerede filmi konusu nedir? Ah Nerede oyuncuları ve Ah Nerede özeti!
12.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:16

İzleyenleri ekrana bağlayan Ah Nerede filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ah Nerede filmini izleyecek olanların merak ettiği Ah Nerede konusu nedir, Ah Nerede oyuncuları kimler ve Ah Nerede özeti gibi konuları inceliyoruz.

AH NEREDE FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'a babaları tarafından okumaları için gönderilen 3 kardeş, okullarını ihmal ederler. Kardeşlerden biri kumar oynar, biri siyasi olaylara karışır, diğeri ise çapkınlık peşinde koşar.Ferit, kızlarla gününü gün ederken aynı anda birkaç sevgiliyi idare etmektedir. Bir gün, bir mağazada tezgahtarlık yapan bir kızla tanışır ve onu da tavlamak ister. Ancak, kız çetin cevizdir ve Ferit'in işi zordur. Ne yapıp, ne edip kızı ikna eden Ferit, eski sevgililerinin ortaya çıkmasıyla zorda kalır. Kardeşlerin Bursa'daki ailesi de çocuklarının okumadığını öğrenince işler karışır.

AH NEREDE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Orhan Aksoy

Oyuncular:Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Nilgün Atılgan, Aydan Adan, Adile Naşit

Tür: Komedi, Romantik

Yapım Yılı: 1975 (90 dk)

Senaryo: Sadık Şendil

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