Yazın Ortasında Kars'a Kar Yağdı, Yollar Beyaza Büründü

Kars-Kağızman karayolunda etkili olan dolu, etrafı biranda beyaza bürüdü. Kars-Kağızman karayolunda yolculuk yapan sürücüler, yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışını cep telefonu kameralarına kaydetti. Karslı vatandaşlar, Ağustos ayında kar yağışını şaşkınlıkla izledi.

KARSLILAR YAZ AYINDA KIŞI YAŞADI

Kars'ın yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oluyor. Kağızman Kars karayolu Paslı Geçidi'nde etkili olan ve yaklaşık 10 dakika süren dolu sürücülere zor anlar yaşatırken, Karslılara Ağustos ayında kışı yaşattı. Etrafın bir anda beyaza büründüğü dolu yağışı bir sürücünün cep telefonuyla kaydedildi.

HAVA SICAKLIĞI BİR ANDA 7 DERECE DÜŞTÜ

Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı Kars'a kışı erken getirdi. Dolu ile birlikte hava sıcaklığında yaklaşık 7 derece düştüğü kentte yetkililer vatandaşları sağanak yağmur ve dolu yağışına karşı uyardı.