Ağustos ayında 17 milyon turist geldi
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Ağustos ayında 17 milyon turist geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

20 yıldan beri özel bir işletme elinde restoran olarakhizmet veren Kız Kulesi Gözlerini Yeniden Açmaya hazırlanıyor.

20 yıldan beri özel bir işletme elinde restoran olarak

hizmet veren Kız Kulesi Gözlerini Yeniden Açmaya hazırlanıyor..

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarihi yapıda yenileme

çalışmaları başlattı..

Kız Kulesi ile ilgili yapılacak her türlü çalışma, internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.. Çalışmaların Nisan 2022'de

tamamlanması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy,Türkiye'yi ziyaret eden güncel

turist sayılarını da açıkladı.. Bakan Ersoy, geçen yıl 16 milyon turistin ağırlandığını,

sayının bu yıl Ağustos ayı sonunda 17 milyona ulaştığını belirtti..

Hedeflenen turist sayısı ise 25 milyon..

Ağustos ayında 17 milyon turist geldi
Ağustos ayında 17 milyon turist geldi
Ağustos ayında 17 milyon turist geldi
Ağustos ayında 17 milyon turist geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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