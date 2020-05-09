Ağrılıların kan bağışı duyarlılığı hastalara umut oluyor

Ağrı'da, Vefa Sosyal Destek Grubu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Türk Kızılay Ağrı Şubesine kan bağışında bulundu.

Ağrı'da, Vefa Sosyal Destek Grubu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Türk Kızılay Ağrı Şubesine kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan bağışı çağrısı sonrası Vefa Sosyal Destek Grubu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve Önder İmam Hatipler Derneği, kan bağışında bulunmak için etkinlik düzenledi.

Ayrı gruplar halinde Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan kan alma birimine gelen ekipler, burada gruplar halinde içeri alınarak kan bağışı yaptı.

Vefa Sosyal Destek Grubu İl Müdürü Vefa Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllülerin gündüz vakti 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara her türlü yardımda bulunduklarını ve bugün de sosyal sorumluluk projesi kapsamında kan bağışında bulunduklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ise insanların koronavirüs salgını döneminde kan bağışı yapma konusunda biraz tedirgin olduklarını ancak bunun faydalı olduğunu düşündüklerini anlatarak şube müdürleri ve öğretmenler olarak kan bağışında bulunduklarını ifade etti.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı da bağış yapan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA