Ağrılı lise öğrencileri minik kalplerin hayallerini gerçekleştirdi
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Ağrılı lise öğrencileri minik kalplerin hayallerini gerçekleştirdi

Tendürek Dağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine gönderilmesinin ardından, lise öğrencileri resimlerde yer alan oyuncakları atık malzemelerden yaparak minik kalplere dağıttı.

16.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:24
Ağrılı lise öğrencileri minik kalplerin hayallerini gerçekleştirdi

Hacıhalit İlkokulu-Ortaokulu ana sınıfı öğrencilerinin çizdiği resimlerin öğretmenler aracılığıyla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiöğrencilerine ulaştırılması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında lise öğrencileri topladıkları atık malzemeleri ile çeşitli oyuncaklar yaptı.

Kaymakamı Hasan Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Hacıhalit İlkokulu-Ortaokulu'nu ziyaret ederek, lise öğrencilerin yaptıkları oyuncakları anasınıfı öğrencilerine dağıttı. Diyadin Kaymakamı Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra öğrencilerin yaptığı resim sergisinin açılışını yaparak, gezdi. Sergi hakkında bilgi alan ve emeği geçenlere teşekkür eden Diyadin Kaymakamı Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, burada öğretmenlerle bir araya geldi.

Kaynak: Bültenler
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