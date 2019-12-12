Ağrı ve Ardahan'da öğrencileri ısıtan yardım

12.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:22

Ardahan ve Ağrı'da, yardıma muhtaç öğrencilere kışlık giysi, ayakkabı ile kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İyilik ve Yardımlaşma Derneğince (İYİLİKDER) yürütülen yardım kampanyası kapsamında, 700 ihtiyaç sahibi öğrenciye kışı daha sıcak geçirmeleri için başta bot ve mont olmak üzere kışlık malzeme yardımı yapıldı.

İYİLİKDER Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Semetay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl kış mevsimine girerken ihtiyaç sahibi öğrencilerin üşümemesi için ülke genelinde yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanyanın hayırseverlerin destekleriyle geleneksel hale getirildiğini ifade eden Semetay, şöyle konuştu:

"Bu kampanyayı her yıl yapıyoruz. Özellikle doğuda öğrenim gören çocuklarımız kışın çok zor şartlarda okullarına gidip gelebiliyorlar. Bu soğukta çoğunun ayaklarında bırakın botu, normal ayakkabı bile yok. Onlar bizim geleceğimiz. Eğitimlerine ne olursa olsun devam etmeliler. Onların yüzündeki bu ifadeyi gördükçe her sene daha fazla yardımı kendilerine ulaştırmak istiyoruz."

Ardahan'da 490 öğrenciye kışlık malzeme dağıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, memleketi Ardahan'da okul ziyaretleri yaparak öğrencilerle bir araya geldi.

Hasköy, Bayramoğlu ve Dağcı köylerine giden Karaca, 490 öğrenciye, mont, bot, çanta ve bere ile kırtasiye malzemesi dağıttı.

Yeni giysi ve ayakkabılarına kavuşan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Karaca, öğrencilerin mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Vali Mustafa Masatlı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA