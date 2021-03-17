Ağrı Valisi Varol, Burçin Uysal Öğretmenevinde incelemelerde bulundu
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Ağrı Valisi Varol, Burçin Uysal Öğretmenevinde incelemelerde bulundu

17.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:28
Ağrı Valisi Varol, Burçin Uysal Öğretmenevinde incelemelerde bulundu

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, yapımı tamamlanan Burçin Uysal Öğretmenevinde incelemelerde bulundu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, yapımı tamamlanan Burçin Uysal Öğretmenevinde incelemelerde bulundu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte, Doğubayazıt Ortadirek İlkokulunda görevi sırasında okulda çıkan yangında öğrencisini kurtarmak isterken şehit olan Öğretmen Burçin Uysal'ın isminin verildiği Öğretmenevinde incelemelerde bulundu. Yapımı tamamlanan ve kısa süre içerisinde hizmete açılması beklenen Burçin Uysal Öğretmenevinde incelemelerde bulunarak, bilgi alan Vali Varol, Öğretmenevinin modern şekilde inşa edildiğini belirterek Ağrı'ya hayırlı olması temennisinde bulundu. - AĞRI

Ağrı Valisi Varol, Burçin Uysal Öğretmenevinde incelemelerde bulundu
Ağrı Valisi Varol, Burçin Uysal Öğretmenevinde incelemelerde bulundu
Ağrı Valisi Varol, Burçin Uysal Öğretmenevinde incelemelerde bulundu
Ağrı Valisi Varol, Burçin Uysal Öğretmenevinde incelemelerde bulundu
Ağrı Valisi Varol, Burçin Uysal Öğretmenevinde incelemelerde bulundu
Ağrı Valisi Varol, Burçin Uysal Öğretmenevinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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