Ağrı Valisi Elban, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

26.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:54

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

AA Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'dan yarışma hakkında bilgi alan Elban, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğrafını seçen Elban, yaşamda Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy kullandı.

Fotoğrafları çok beğendiğini ve hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade eden Elban, şunları belirtti:

"Millilerden asker selamı, fotoğrafı sadece bizim sportif başarımızı gösteren bir fotoğraf değil, millet olarak bir bütün olduğumuzu, her şart altında, her ne iş yaparsak yapalım askeri, sporcusu, devlet başkanı, sıradan vatandaşı, iş adamı ve memuruyla herkesin kenetlendiğini özetle gösteren ve dünyaya da 'Biz buradayız' diyen bir fotoğraf. 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu' fotoğrafında iki resim iç içe geçmiş. Biri Çanakkale'nin sembolü, bir tanesi de son dönemlerde bizim ikinci bağımsızlığımızın sembollerinden biri haline gelen Yavuz Gemisi. Çünkü biz bununla dünyaya, hür, bağımsız ve dimdik ayakta olduğumuzu gösteriyoruz."

Elban, fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bölge Müdürü Tuncay Bekar, ziyaret sonunda Elban'a, AA muhabirlerince çekilen ve Türk bayrağını konu alan fotoğraf ile Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki tarihi ve doğal güzelliklerin drone ile çekilen görsellerinin yer aldığı AA yayınlarından "Gökyüzünden Türkiye" kitabını takdim etti.

Elban'da, Bekar'a, Nuh'un Gemisi'nin temsili maketini hediye etti.

Kaynak: AA