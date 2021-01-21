Ağrı şikayetiyle doktora giden adamın kulağından çıkanlar dehşete düşürdü

Kulağında başlayan çınlamayı çok önemsemeyen ardından artan ağrı ve çınlamalar nedeniyle doktora giden adam hayatının şokunu yaşadı. Doktor tarafından dikkatlice kontrol edilen adamın kulağından böcek larvaları çıktı.