Ağrı şikayetiyle doktora giden adamın kulağından çıkanlar dehşete düşürdü
21.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:03
Kulağında başlayan çınlamayı çok önemsemeyen ardından artan ağrı ve çınlamalar nedeniyle doktora giden adam hayatının şokunu yaşadı. Doktor tarafından dikkatlice kontrol edilen adamın kulağından böcek larvaları çıktı.
Kulağında başlayan çınlama nedeniyle zor günler yaşayan adam artan şikayeti nedeniyle doktora gitmeye karar verdi.
Doktor adamı kontrol ederken gördüğü manzara karşısında şoke oldu.
Adamın kulağında onlarca böcek larvası çıktı. Doktor titizlikle talihsiz adamın kulağında koloni oluşturmuş larvaları temizledi. İşte o anlar...