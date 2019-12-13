Ağrı Özel İdaresi Genel Sekreteri Tenekeci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Ağrı Özel İdaresi Genel Sekreteri Tenekeci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ağrı Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.12.2019 19:26 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:28
Ağrı Özel İdaresi Genel Sekreteri Tenekeci, AA'nın

Özel İdaresi Genel Sekreteri , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Tenekeci, kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşamda 'ın "Beyaz yürüyüş" sporda ise Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğrafına oy verdi.

Yarışmanın AA'nın kalitesini gösterdiğini ifade eden Tenekeci, "Anadolu Ajansı ülkemizin gururu. Anadolu Ajansının çalışmalarını yakından takip ediyorum. Gerek yerelde gerekse de ulusalda güzel haberlerini görüyorum. Anadolu Ajansının haberlerini de çok beğeniyorum. En doğru haberi zaman kaybetmeden vatandaşlara ulaştırıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ağrı Özel İdaresi Genel Sekreteri Tenekeci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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