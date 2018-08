Ağrı'nın Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Oğuzhan Şahin, görevine başladı.

Kayseri iline tayını çıkan Patnos İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akpınar'ın yerine İzmir Urla İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Şahin atandı. Görevine başlayan Şahin, kanunların verdiği yetki dahilinde ilçe halkının rahatı ve huzuru için çalışacaklarını belirtti. Emniyet Müdürlüğü'nün kapılarının her zaman vatandaşlara açık olacağını kaydeden Şahin, "Polisle vatandaş el ele verdiğinde ilçemizin huzuru daha güzel sağlanacak. Vatandaşlarımız her konuda polise rahatça gelebilecek. Her zaman vatandaşa yakın olacağım" dedi. - AĞRI