Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den "Telafide Ben de Varım" ziyareti
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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den "Telafide Ben de Varım" ziyareti

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den 'Telafide Ben de Varım' ziyareti
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kent merkezindeki okulları ziyaret ederek "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında öğrencilere yönelik düzenlenen etkinliklere katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı Ağrı'da tüm hızıyla devam ediyor. 31 Ağustos'ta sona erecek programda, fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik gelişim ile özel eğitim alanı olmak üzere 4 ana temaya uygun hazırlanan etkinliklerde öğretmenler eşliğinde öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyorlar.

Bu program kapsamında Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okulda düzenlenen etkinliklere katıldı. Daha sonra öğrencilerle masa tenisi oynayan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, onlarla bir süre sohbet etti. Voleybol Kız Takımının maçını izleyen ve okulda devam eden etkinlikler hakkında okul idarecilerden bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, buradan Merkez Serhat İlkokuluna geçerek görsel sanatlar, eğitimde drama, Anadolu masalları anlatıcılığı, drama etkinliği, temassız çocuk oyunları ve zeka oyunları etkinliklerini yerinde inceledi.

Okulda hazırlanan etkinliklere katılarak öğrencilerin kalbine dokunan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, burada öğretmenlerle de bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ziyaret sonunda etkinlikler kapsamında emeği geçen okul yöneticileri ve öğretmenlere teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'in okul ziyaretlerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan "Telafide Ben de Varım" programı İl Koordinatörü Ömer Dağhan da eşlik etti.

Kaynak: Bültenler

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