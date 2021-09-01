Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, okulun ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, okulun ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, okulun ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 'Okula Uyum Haftası' kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında okul öncesi ile ilkokul 1'nci sınıfa başlayan öğrencileri ziyaret etti.

Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunuziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrenciler ile sohbet ederek, okul müdürü Murat Akhan'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konu ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Kökrek, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında il genelindeki tüm okulların yıkanarak temizlenip dezenfekte edildiğini, öğretmen odası ile sınıflara maske ve dezenfekten malzemesi bırakarak yüz yüze eğitime hazır hale getirdiklerini söyledi. Okullarda maske, mesafe ve hijyen kurallarının dikkatli vetitizlikle yapılacağının altını çizen Kökrek, 'Okula Uyum Haftası' kapsamında 17 bin 101 öğrencinin eğitim öğretime başladığını belirtti.

Uyum haftasının amacının öğrencilerin okul kaygısını azaltmak, alışma sürecini hızlandırmak ve öğrencilere okulu sevdirmek olduğunu ifade eden Kökrek,"Uyum etkinlikleri kapsamında oyun temelli etkinliklere, öğrencilerin okula aidiyet duygusunu arttıran faaliyetlere yer verilecektir. Öğrencilerimizin; öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacaktır. Öğrencilerimize ve velilerimize salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım gibi konularda bilgilendirmeler yapılacaktır. Okul rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlarımızın uyum, çalışma, süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılımları sağlanacaktır. Başta öğrencilerimiz olmak üzere yönetici, öğretmen, veli ve diğer personelin yeni eğitim öğretim yılına sağlıklı bir başlangıç yapabilmesini sağlamak amacıyla tüm tedbirler alınmıştır"dedi.

Kökrek, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başarı, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Kaynak: Bültenler

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yüz yüze eğitim öncesi 'PCR Testi Zorunluluğu' konulu genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yüz yüze eğitim öncesi "PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Derya Baykal Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Fatih Terim Ünal Karaman Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, okulun ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 13:58:08. #1.14#

title