Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'e "Hayırlı olsun ziyaretleri

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Alper Balcı ile Vali Yardımcısı Kerem Türker, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti.

Konuklarını karşılayan Kökrek, makamında konukları ile bir süre görüştü. Yeni görevi veçalışmalarında başarılar dileyip misafirperveğinden dolayı Kökrek'e teşekkür eden Balcı ve Türker, eğitimin önemine vurgu yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kökrek, ziyaretten dolayı konuklarına teşekkür etti.

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