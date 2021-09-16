Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'e 'Hayırlı olsun ziyaretleri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'e "Hayırlı olsun ziyaretleri

Bültenler - Haberler | Güncel
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'e

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Alper Balcı ile Vali Yardımcısı Kerem Türker, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'e "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Alper Balcı ile Vali Yardımcısı Kerem Türker, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti.

Konuklarını karşılayan Kökrek, makamında konukları ile bir süre görüştü. Yeni görevi veçalışmalarında başarılar dileyip misafirperveğinden dolayı Kökrek'e teşekkür eden Balcı ve Türker, eğitimin önemine vurgu yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kökrek, ziyaretten dolayı konuklarına teşekkür etti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Kaymakam, havuza girip vatandaşları kaplıcalara davet etti

Kaymakam, havuza girip vatandaşları kaplıcalara davet etti

 Milli Eğitim Bakanlığı'na da Bilim Kurulu geliyor! Artık tüm kararlar oradan çıkacak

Milli Eğitim Bakanlığı'na da Bilim Kurulu geliyor! Artık tüm kararlar oradan çıkacak

 Kuzey Kore'nın attığı füzelerin Hegurajima Adası'nın 300 kilometre kuzeyine düştüğü ortaya çıktı

Kuzey Kore'nın attığı füzelerin Hegurajima Adası'nın 300 kilometre kuzeyine düştüğü ortaya çıktı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı Demet Özdemir Eser Yenenler
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Halis Özkahya Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'e 'Hayırlı olsun ziyaretleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 09:49:48. #1.17#