Ağrı İl Özel İdaresi filosuna 12 yeni iş makinası eklendi
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Ağrı İl Özel İdaresi filosuna 12 yeni iş makinası eklendi

Ağrı İl Özel İdaresi filosuna 12 yeni iş makinası eklendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ağrı Valiliği öncülüğünde İl Özel İdaresi filosuna 12 yeni iş makinesi eklendi.

Ağrı Valiliği öncülüğünde İl Özel İdaresi filosuna 12 yeni iş makinesi eklendi.

Ağrı sınırları içerisinde sağlık, tarım, gençlik ve spor, bayındırlık, kültür ve turizm, sosyal hizmetler ve eğitim, belediye sınırları dışında alt yapı, imar, ağaçlandırma, çevre yönetimi ve afet alanlarında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak vatandaşların ihtiyaçlarını etkin, verimli ve düzenli bir şekilde karşılamak amacıyla hizmet yürüten İl Özel İdaresine Ağrı merkez ve yedi ilçemizin kırsal altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere yerli üretim hidromek 12 iş makinesi alımı gerçekleştirildi.

10 milyon 415 bin 644 TL değerinde olan ve düzenlenen programla kullanıma sunulan 12 adet iş makinesinden 9 tanesi kazıcı-yükleyici, 3 tanesi ise paletli ekskavatörden oluşuyor. İl merkezine 2 adet, her ilçeye de 1 adet verilecek olan 9 adet kazıcı yükleyici araçla birlikte Özel İdaresinin filosundaki araç sayısı 176'ya yükseldi.

Vali Dr. Osman Varol'un yanı sıra Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkan Vekili Mehmet Alpaslan, İl Protokol Üyeleri ve basın mensuplarının katılımıyla İl Özel İdaresi bahçesinde gerçekleştirilen programda İl Müftüsü Tandoğan Topçu tarafından edilen duaların ardından araçlar faaliyete geçti. - AĞRI

Ağrı İl Özel İdaresi filosuna 12 yeni iş makinası eklendi
Ağrı İl Özel İdaresi filosuna 12 yeni iş makinası eklendi
Ağrı İl Özel İdaresi filosuna 12 yeni iş makinası eklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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