Ağrı İl Müftüsü Topçu'dan ilk kurban bağışı Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yola çıkan Türkiye Diyanet Vakfı'na vekalet yolu ile kurban bağışında bulundu.

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yola çıkan Türkiye Diyanet Vakfı'na vekalet yolu ile kurban bağışında bulundu.

Ağrı' da vekalet yoluyla ilk kurban bağışını yapan Müftü Topçu kurbanını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşları TDV'ye bağışta bulunmaya davet ederek şu ifadelerde bulundu:

"Türkiye Diyanet Vakfı; yaptığımız bağışları dünyanın her yerine dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak muhtaç kardeşlerimize mutluluk ve sevinç olmuş ve bizleri bu sevince ortak eden yardım eli olmuştur. Vakfımızın en büyük yardım faaliyetlerinden biri de kurban bağışı kampanyasıdır. Bizlere emanet edilen kurbanlar büyük hassasiyetle İslami usullere uygun şekilde kesilerek ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra, savaş ve afet bölgelerinde, mülteci kamplarında, kıtlık ve yoksullukla mücadele eden ülkelere kadar dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır."

İl Müftüsü Tandoğan Topçu vekalet yoluyla kurban kampanyasına katılmak isteyen hayırseverlerin yurt içinde 975 TL, yurt dışında ise 825 TL bedelinde olan kurban bağışını Müftülüklerden, "bagis.tdv.org" internet adresinden, "TDV Bağış" uygulaması üzerinden ve şehrin belli yerlerine kurulacak olan stantlardan 31 Temmuz tarihine kadar gerçekleştirebileceklerini söyledi. - AĞRI

Kaynak: İHA