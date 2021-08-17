Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı
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Valimiz Dr. Osman Varol'un katılımlarıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Valimiz Dr. Osman Varol'un katılımlarıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı, Valimiz Dr. Osman Varol'un yanı sıra Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla AİÇÜ Konukevinde düzenlendi.

Şehir-üniversite birlikteliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde yapılan çalışmalar ile pandemi sürecinde sekteye uğrayan yüz yüze eğitime ilişkin planlamalar ele alındı.

Ağrı'da üniversitemizle paydaş birçok kurumu bir araya getiren Üniversite Danışma Kurulunun oldukça önemli olduğunu vurgulayarak konuşmalarına başlayan Valimiz Dr. Osman Varol: "Ülkemizin ve dünyanın yaşadığı 15 aylık pandemi sürecinden sonra hayatın normale dönüşü ve öğrencilerimizin kampüsü doldurması ile ilgili konuları konuşabiliyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Kurum ve kuruluşlarımız, vatandaşlarımız, esnafımız, iş dünyamız ve akademik camiamız açısında yıpratıcı ve zorlu bir süreci atlattık. Süreç henüz geçmemiş olsa da bu sürece uygun yaşamayı öğrenip aşının da katkısıyla hayatımıza normal seyrinde devam edebiliyoruz. Pandemi dolayısıyla sekteye uğrayan yüz yüze eğitime de yeniden başlamayı planlıyor buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. " dedi.

Üniversitemizin kendi döneminde kurulan üniversiteler arasında oldukça önemli bir yerde olduğunu belirterek konuşmalarını sürdüren Vali Varol: "Rektörümüz nezdinde akademik kadromuzu tebrik ediyor, kurumlar arası işbirliğini önceleyen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin mevcut başarılı çalışmalarını ileriye taşıyacağımıza olan inancımla eğitim öğretimin sağlıkla başlamasını temenni ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Toplantı; fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının mevcut durumlarıyla ilgili bilgiler verilmesi ve Tıp Fakültesine ilişkin yürütülen çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunulmasının ardından kurumlar arası istişarelerde bulunulması ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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