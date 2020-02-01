Ağrı doğu'da kar esareti 2 bin 25 köy yolu kapandı
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Ağrı doğu'da kar esareti 2 bin 25 köy yolu kapandı

Doğu'da kar esareti: 2 bin 25 köy yolu kapandı (2)TENDUREK'İN AÇILMASINI BEKLİYORLARKar yağışı ve tipi sebebiyle Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki Tendürek dağı kapandı.

01.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:46
Ağrı doğu'da kar esareti 2 bin 25 köy yolu kapandı

Doğu'da kar esareti: 2 bin 25 köy yolu kapandı (2)

TENDUREK'İN AÇILMASINI BEKLİYORLAR

Kar yağışı ve tipi sebebiyle 'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki Tendürek dağı kapandı. Getirdikleri yükleri Türkiye'nin çeşitli bölgelerine götürmek üzere İran'dan yola çıkan TIR sürücüleri, Tendürek Dağı'nın açılması için parklarda beklemeye başladı. Karayolunun yaklaşık 2 kilometrelik bir bölümünün kardan kapalı olduğunu belirten sürücüler, dünden beri beklediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Ağrı doğu'da kar esareti 2 bin 25 köy yolu kapandı
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