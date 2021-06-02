Ağrı'dan ulaşım ve ticareti canlandıracak hamle
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Ağrı'dan ulaşım ve ticareti canlandıracak hamle

Ağrı'dan ulaşım ve ticareti canlandıracak hamle
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı Valiliği koordinesinde Doğubayazıt Gürbulak ile Iğdır Dilucu Sınır Kapıları arasına Küçük Ağrı Dağı'nın eteklerinde yeni bir karayolu yapılması ve Horasan-Gürbulak eski demiryolunun yeniden faaliyete geçirilmesi amacıyla hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında İl Özel İdaresi ile...

Ağrı Valiliği koordinesinde Doğubayazıt Gürbulak ile Iğdır Dilucu Sınır Kapıları arasına Küçük Ağrı Dağı'nın eteklerinde yeni bir karayolu yapılması ve Horasan-Gürbulak eski demiryolunun yeniden faaliyete geçirilmesi amacıyla hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında İl Özel İdaresi ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) arasında yapılacak fizibilite çalışması için protokol imzaladı.

Gerekli fizibilite çalışmasından ardından Horasan-Ağrı-Doğubayazıt-İran demiryolu hattı ile Gürbulak, Iğdır Dilucu Sınır Kapıları arasında Karayolu Planlanması işinin faaliyete geçirilmesi ile Türkiye'nin, İran veya Gürcistan'dan geçmek zorunda kalmadan Azerbaycan'a ulaşarak Hazar bölgesinde ticaret hacmini, jeopolitik önemini ve bölgedeki etkisini arttırması ve projenin bu kapsamda ulusal ve uluslararası ticarete büyük katkı sağlaması bekleniyor. İmzalanan protokol sonucunda yapılacak fizibilite çalışmasıyla Gürbulak Gümrük Kapısı ile Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı arasında yapılması muhtemel karayolunun alternatif güzergahları ve Horasan-Gürbulak arasında eski dönemde aktif olan demiryolu araştırılarak yeniden aktif hale getirilmesinin avantajları ve dezavantajları raporlaştırılacak.

Fizibilite çalışması ile aynı zamanda Dilucu-Gürbulak arasında yapılması planlanan karayolunda endüstri veya ticaret merkezinin kurulması ve kurulacak bu merkezin yerinin belirlenmesi amaçlanıyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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