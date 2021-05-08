Ağrı Dağı bölgesinde bir erkek cesedi bulundu
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Ağrı Dağı bölgesinde bir erkek cesedi bulundu

Ağrı Dağı bölgesinde bir erkek cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı Dağı ile küçük Ağrı Dağı bölgesinde bir erkek cesedi bulundu.

Ağrı Dağı ile küçük Ağrı Dağı bölgesinde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye-İran sınırı Ağrı Dağı ile küçük Ağrı Dağı arasında bulunan arazide, bir erkek ceset bulundu. İhbar üzerine Jandarma ekipleri hemen olay yerine ulaştı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinden alınan erkek ceset, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane morguna kaldırılan cesedin kimlik tespiti için otopsi yapılacağı öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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