Ağrı'da yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı'da yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı

Ağrı'da yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin başkanlığında, il merkezi ve ilçelerdeki yöneticiler ile video konferans yöntemiyle yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin başkanlığında, ilk olarak ilçe milli eğitim müdürleri ile ikincisi okul müdürleri olmak üzere video konferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.

İki ayrı toplantıda, 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile eğitim öğretimde hedefler ele alındı. Toplantılarda, Kovid-19 salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile okulda uyulması gereken kurallar ayrıntılı bir şekilde gözden geçirildi. Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını yerinde görmek amacıyla okulları ziyaret edeceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, daha sonra yöneticilerin istek ve taleplerini dinledi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Haluk Levent Deniz Akkaya Berdan Mardini
Spor Muslera Mete Gazoz Rıza Kayaalp Lionel Messi Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ağrı'da yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 16:41:39. #1.14#

title