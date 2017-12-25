Ağrı'da sızan gazdan zehirlenen asker 21 gün sonra şehit düştü

Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek Erzurum'a getirilen asker şehit düştü



ERZURUM - Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek Erzurum'a getirilen asker, 21 gün sonra şehit düştü.

Ağrı merkez Van yolu üzerindeki Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bulunan M Tipi Cezaevi'nde 4 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda cezaevi bahçesindeki gaz sızıntısı nedeniyle 43 asker ile 6 kamu görevlisi gazdan zehirlenmişti. Durumu ağır olan bir uzman çavuş ile sözleşmeli er, Erzurum'a sevk edildi. Hastanenin Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren iki askerden Jandarma Er İdris Güleç bugün akşam saatlerinde şehit düştü.

Jandarma Er İdris Güleç'in cenazesi yarın Erzurum'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Van'ın Çatak ilçesine gönderilecek.