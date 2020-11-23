Sığınmacıları taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sığınmacıları taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı

23.11.2020 23:33 | Son Güncelleme: 23.11.2020 23:52

Ağrı'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken devrilen kamyonetteki 17 sığınmacı yaralandı.

Ağrı'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken devrilen kamyonetteki 17 sığınmacı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilmeyen 54 D 6509 plakalı kamyonet, Şeker Kavşağı Narkotik Arama ve Kontrol Noktası'da yapılan trafik uygulamasında sürücü, polisin "dur" ihtirana uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinin takip ettiği kamyonet, Eleşkirt ilçesine bağlı Sadaklı köyü mevkisindeki kavşakta sürücü kamyoneti bırakarak kaçtı, hareket halindeki kamyonet yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Pakistan ve Afganistan uyruklu 17 düzensiz sığınmacı, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla kamyonetten çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sığınmacıları taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı
Sığınmacıları taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı
Sığınmacıları taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı
Sığınmacıları taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

İlgili Haberler

Sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 29 yaralı (5)
Sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 29 yaralı (5)
Son dakika haber | Sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 22 yaralı (3)
Son dakika haber | Sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 22 yaralı (3)
Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan araç devrildi: 17 yaralı
Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan araç devrildi: 17 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Engin Altay Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Deniz Seki Cem Yılmaz Demet Akbağ Öykü Karayel
Spor Ozan Tufan Mert Günok Samet Aybaba Abdullah Avcı Christian Luyindama
Tüm Haberler Kaza Türk Medya Libya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sığınmacıları taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 00:31:34. #1.15#
title