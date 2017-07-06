Ağrı'da Sıcak Hava Etkili Oluyor

Hava sıcaklığının 35 dereceye kadar yükseldiği Ağrı'da vatandaşlar serinlemek için parklara akın etti.



Afrika sıcaklarının etkili olduğu Ağrı'da Son yılların en sıcak ve bunaltıcı günlerini yaşanıyor. Sıcak havalardan korunmak isteyen 7'den 7'e Ağrılı vatandaşlar, parklardaki gölgeliklere sığındı. Parkta, aileleri ile birlikte gelen çocuklar daha çok oyun oynamayı tercih ederken, yetişkin insanlar ise kavurucu sıcaklardan korunmak için gölgelik alanlarda dinleniyorlar. Parka ailesi ve çocukları ile gelen Mustafa Taşdemir adlı vatandaş Ağrı'da uzun yıllardır böyle bir sıcaklık görmediğini bu sıcaklığında günlük hayatı olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Hava sıcaklığı nedeniyle günlük hayatta verimli çalışmadıklarını ifade den Taşdemir, "Yaklaşık olarak son 10 gündür havalar çok sıcak, bu sıcaklığın birkaç gün daha devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bende ailem ve çocuklarımla vakit geçirmek ve sıcaktan zarar görmemek için bu parka geldik. Dışarıda çarşıda ve ya caddelerde gezemiyoruz, bunalıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla öğlen vakti dışarıya çıkmamayı tercih ediyoruz, işlerimizi ikindi vakti veya akşamüzeri hallediyoruz. Sıcak havalar en çok çocukları ve yaşlı vatandaşlarımızı olumsuz etkiliyor" dedi. - AĞRI