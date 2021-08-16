Son dakika haberleri: Ağrı'da sel felaketi...Selin sürüklediği kayalar hasara neden oldu
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Son dakika haberleri: Ağrı'da sel felaketi...Selin sürüklediği kayalar hasara neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Ağrı'da sel felaketi.

Ağrı'da sel felaketi...Selin sürüklediği kayalar hasara neden oldu

Ağrı'da sel suları evini basınca kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

AĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Gözucu köyünde etkili olan yağış sonrası sel meydana geldi. Evini su basınca paniğe kapılan bir kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Taşlıçay ilçesine bağlı Gözucu köyünde etkili olan yağış sele yol açtı. Köyde birçok ev ahır ve tarım alanı sular altında kaldı. Evini su basan 60 yaşındaki Emine Ülker adlı kadın kalp krizi geçirdi. Bölgeye AFAD, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçiren Ülker'in kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan selin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Büyük kayalıklar selin etkisiyle evin girişini kapattı.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri: Ağrı'da sel felaketi...Selin sürüklediği kayalar hasara neden oldu
Son dakika haberleri: Ağrı'da sel felaketi...Selin sürüklediği kayalar hasara neden oldu
Son dakika haberleri: Ağrı'da sel felaketi...Selin sürüklediği kayalar hasara neden oldu
Son dakika haberleri: Ağrı'da sel felaketi...Selin sürüklediği kayalar hasara neden oldu
Son dakika haberleri: Ağrı'da sel felaketi...Selin sürüklediği kayalar hasara neden oldu
Son dakika haberleri: Ağrı'da sel felaketi...Selin sürüklediği kayalar hasara neden oldu
Son dakika haberleri: Ağrı'da sel felaketi...Selin sürüklediği kayalar hasara neden oldu
Son dakika haberleri: Ağrı'da sel felaketi...Selin sürüklediği kayalar hasara neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Demir

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