Ağrı'da şeker pancarı hasadına başlandı
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Ağrı'da şeker pancarı hasadına başlandı

25.09.2020 13:33 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:36
Ağrı'da şeker pancarı hasadına başlandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 24 bin 600 dönümlük tarlalarda ekilen şeker pancarının hasadına başlandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 24 bin 600 dönümlük tarlalarda ekilen şeker pancarının hasadına başlandı.

Akyemiş köyünde düzenlenen hasada, Kaymakam Selçuk Haskırış, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yusuf İçen, İlçe Ziraat Odası Başkanı Hakan Hakverdi ve pancar çiftçileri katıldı.

Pancar sökümünün yapıldığı zirai aracı inceleyen Kaymakam Haskırış, çiftçilere hasadın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü İçen de 441 vatandaşın toplamda 24 bin 600 dönüm şeker pancarı ektiğini ve ilçeye 55 milyon liralık katkı sunacağını söyledi.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Hakverdi ise çiftçilerin dönüm başına 6-7 ton, toplamda ise 160 bin ton şeker pancarı üretimi beklediğini belirtti.

2020 yılı için Patnos ilçeye verilen kotanın 140 bin ton olduğunu ifade eden Hakverdi, şunları kaydetti:

"Milletvekilimiz Ekrem Çelebi'nin girişimleri sonucu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan ile yapmış olduğumuz görüşmelerde 140 bin ton olan kotamız 180 bin tona çıkarılmış ve Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı olmadan çiftçimizin ektiği ürün elinde kalmadan direk fabrikaya taşınacaktır. Mahsullerimiz Ağrı Şeker Fabrikası'na götürülüp orada işlenecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Emre Savman

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