Ağrı'da şehit olan gümrük personeli Mustafa Türk son yolculuğuna uğurlandı
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Ağrı'da şehit olan gümrük personeli Mustafa Türk son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun polislerin omzunda getirilmesi Cenaze namazı için gelenler Dua edilmesi Helallik istenmesi Cenaze namazının kılınması Dua edilmesi Tabuta sarılan yakınları Şehidin tabutun polislerin omzunda götürülmesi Kabalıkla tekbirler eşliğinde götürülmesi ŞANLIURFA...

03.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:43
Ağrı'da şehit olan gümrük personeli Mustafa Türk son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun polislerin omzunda getirilmesi

Cenaze namazı için gelenler

Dua edilmesi

Helallik istenmesi

Cenaze namazının kılınması

Dua edilmesi

Tabuta sarılan yakınları

Şehidin tabutun polislerin omzunda götürülmesi

Kabalıkla tekbirler eşliğinde götürülmesi ŞANLIURFA - 'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen gümrük müdürlüğü personeli son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Ağrı'da şehit olan gümrük personeli Mustafa Türk son yolculuğuna uğurlandı
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