Ağrı'da sağlık çalışanları için iki yurt tahsis edildi Sağlık-Sen Ağrı Şube Başkanı Fevzi Mağal, korona virüsü ile mücadele eden ve hastalığı ailelere bulaştırmaktan korktukları için eve gitmek istemeyen sağlık çalışanları için yurt ayarlandığını söyledi.

Sağlık-Sen Ağrı Şube Başkanı Fevzi Mağal, korona virüsü ile mücadele eden ve hastalığı ailelere bulaştırmaktan korktukları için eve gitmek istemeyen sağlık çalışanları için yurt ayarlandığını söyledi.

Sağlık - Sen Ağrı Şube Başkanı Mağal yaptığı açıklamada, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir ve yetkililerle yaptıkları görüşmeler sonucunda Ağrı Merkez ve Patnos İlçesinde Kredi Yurtlar Kurumu'na ait iki yurdun sağlık çalışanları için tahsis edildiğini ve diğer ilçelerdeki sağlık çalışanları içinde yurt ayarlanması konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Mağal, yaptığı açıklamanın devamında korona virüs (COVİD-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarının hastalığı ailelere bulaştırmaktan korktukları için eve gitmek istemediklerini dile getirerek, "Korona virüsü ile fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımıza yurtların kapıları açılmalı, ücretsiz kalabilecekleri oteller verilmeli. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü ile ülkemizde en ön safta, kahramanca, fedakarca sağlık çalışanlarımız mücadelelerini sürdürmektedir. Bu zorlu mücadele sürecinde sağlık çalışanlarımız, kendi sağlıklarından emin olamamaktadır. Bilindiği üzere bu virüsün ilk teşhisini yapan hekim, virüsü kaparak vefat etmiş bulunmaktadır. Buna ilaveten dünya genelinde de ülkemizde de virüsten dolayı hayatını kaybeden, tedavi gören sağlık çalışanlarımız bulunmaktadır. Kahraman sağlık çalışanlarımız, tıpkı bir askerin cephede karşıdan gelen mermilere rağmen korkusuzca mücadele ettiği gibi mücadele etmektedirler. Riskin bu denli yoğun olduğu ortamda çalışan sağlık çalışanlarımız, bu riski kendi evlerine, ailelerine, anne ve babalarına, çocuklarına taşımaktan endişe duymaktadırlar. Bu sebeple sağlık çalışanlarımız mesai sonrası ülkemizde korona virüsü tehlikesi bitene kadar evlerinde kalmak istememektedirler. Bu süreçte hem yurtlar sağlık çalışanlarımıza açılmalı, hem de hastane yakınlarındaki oteller sağlık çalışanlarımıza ücretsiz hale getirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Lütfen herkes elini taşın altına koysun"

Korona virüs (COVİD-19) ile mücadelede herkesin duyarlı olması gerektiğinin önemine dikkat çeken Mağal, "Başta KYK yurtları olmak üzere özel yurtlar, otelleri ve otel sahiplerini görev davet ediyorum. Lütfen herkes elini taşın altına koysun. Çalışan arkadaşlarımızın moral ve motivasyonu çok önemli. Evine, ailesini ve sevdiklerine sarılamasa da alınacak bu önlemlerle motivasyonları artırılmalıdır. Toplum olarak herkes sorumluluk almak zorundadır. Sen ben mantığı yok. Biz olmalıyız, birlikte olmalıyız. Hep birlikte başaracağız. Sendikacılık sorumluluk gerektirir. Her şeyi bir kenara bıraktık. toplumsal mücadelemizi vermek zorundayız. Senlik, benliği bırakarak, sağlık çalışanlarımızın ve toplumun en az hasarla bu süreçten kurtulmasının yollarını bulacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz kazanacağız. Herkes sorumluluğunu yerine getirsin ve mümkün olduğunca evden çıkmasın. Ülkemizi seviyoruz lütfen çocuklarımız ve ailemiz için biraz özverili olalım" şeklinde konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA