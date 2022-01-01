Ağrı'da park halindeki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde park halindeki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Ahmet Kandemir idaresindeki 50 AAE 184 hafif ticari araç, Doğubayazıt-İran kara yolunda park halinde bulunan 15 HG 045 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile aynı araçta bulunan Mustafa Kandemir yaralandı.

İlçedeki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Kandemir, sevk edildiği Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Ahmet Kandemir'in cenazesi ilçede toprağa verildi.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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