Ağrı'da öğrenciler ara tatili etkinliklerle geçirecek

17.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:04

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 18-22 Kasım ara tatil etkinlikler kapsamında, öğrenciler sporla, sanatla, doğayla, kültürle bir hafta geçirecek.



Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili olan 18-22 Kasım tarihleri arasında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler yapılacak. Baleyle tanışıyorum, taş ve ahşap boyama atölyesi, speaking club, sanal müzede devri-i alem, Quilling atölyesi, resim atölyesi, kültür günlükleri, üreten eller dönüştürüyor, geleneksel oyunlar atölyesi, akıl ve zeka oyunları atölyesi, hızlı okuma teknikleri, animasyon film gösterimi, Erol Parlak Güzel Sanalar Lisesi müzik ekibi konseri, masa tenisi turnuvası, dart turnuvası, bocce turnuvası, üniversitemi geziyorum, trekking etkinliği, huzur evi gezisi, sevgi evi ziyaret, çevre temizliği, bana bir masal anlat, TRT Park at çiftliği gezisi, kitap okuma etkinliği, kodla okul öncesi, kodla ilkokul, kodla ortaokul ve kodla lise olmak üzere toplam 28 etkinlik yapılacak. - AĞRI

Kaynak: İHA