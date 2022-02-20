AĞRI'DA NUH'UN GEMİSİ, NASRETTİN HOCA, KELOĞLAN, HACİVAT-KARAGÖZ'ÜN KARDAN HEYKELLERİ YAPILIYOR

AĞRI (DHA) - AĞRI'da bu yıl 2'ncisi yapılacak Kar Festivali için hazırlıklar başladı. 25-26 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek festival için 35 kamyon kar taşındı. Karlar önce buz haline getirilip elektrikli testere ve diğer malzemelerle şekillendirilerek heykeller yapılıyor. Festivalde bu yıl başta Nuh'un Gemisi olmak üzere Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat- Karagöz heykelleri yapılıyor.

Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı (AKEV) öncülüğünde valilik, belediye, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, IC Vakfı, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri düzenlenecek olan Kar Festivali 25 Şubat'ta başlayacak. Ağrı Millet Bahçesi'nde yapılacak ve teması 'Anadolu Masal Kahramanları' olarak belirlenen festival için heykeltıraşlar çalışmaya başladı. 35 kamyonla getirilen kardan Nuh'un Gemisi, Ağrı Dağı, Keloğlan, Hacivat- Karagöz, Nasrettin Hoca'nın yanı sıra kaftan giymiş çoban heykeli yapılacak.

Kardan heykelleri yapan ekibi koordine eden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim görevlisi Bilal Han, 'Bu yılki festivalimizin konusu masal kahramanlarından Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat ile Karagöz ve Ağrı yöremize ait kaftan giymiş çoban heykelimiz var. Ayrıca Ağrı'mızı tanıtan Ağrı'ya özgü Ağrı Dağı, Nuh'un Gemisi motifini bu yılda işliyoruz. Şu anda çalışmalarımız iyi gidiyor. Hava sıcak diye biraz erime oluyor ama festival gününe kadar bir sorun olmayacak. 35 kamyon karı arkadaşlarımızla önce buz haline getirip daha sonra da elektrikli testere ve diğer malzemeler yardımı ile şekillendirip heykelleri yapıyoruz. Bildiğiniz neredeyse tüm inşaat malzemelerini kullanıyoruz. İnşallah bu yılda güzel bir etkinlik olacak' diye konuştu.

AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Festivalle ilgili yazılı bir açıklama yapan Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı (AKEV) Başkanı Gülşah Sayan da şunları söyledi:

'İlki 2021 Mart ayı içerisinde yapılan festivalin sonrasındaki geri dönüşler göstermiştir ki; festivalimiz basının büyük ilgisini çekmiş ve pek çok mecrada haberleri yer almış, Ağrı ilinde kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler orada yaşayan halk üzerinde farkındalık oluşturmayı başarmıştır. Çeşitli kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum örgütlerince festivalimizin geleneksel bir hale gelerek, gelecek nesiller üzerinde de farkındalık oluşturulması amacı uyanmıştır. 25-26 Şubat 2022 tarihlerinde ikincisi planlanan Ağrı 2'inci Kar Festivali'nin teması 'Anadolu Masal Kahramanları' olarak belirlenmiştir. Festivalde heykeltıraşlar tarafından tasarlanan Nuh'un Gemisi, Ağrı Dağı, Keloğlan, Karagöz ve Hacivat, Nasrettin Hoca kardan heykeller sergisi, yanı sıra gençlerin beğenerek takip ettiği Berdan Mardini, Şafak Sezer ve Deniz Toprak'ın konserleri, kayak etkinlikleri, çocukların aileleriyle katılabilecekleri yarışmalar ve daha nice etkinlik iki gün boyunca misafirlerin keyifli vakit geçirmelerine öncülük edecektir?